Рогов назвал заявление США о ситуации на Запорожской АЭС попыткой образумить Зеленского

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов выразил мнение, что заявление Соединённых Штатов о ситуации на Запорожской АЭС является попыткой вразумить президента Украины Владимира Зеленского не предпринять каких-либо провокаций.

«США, видимо, пытаются вразумить Зеленского не делать чего-то страшного и посылают ему сигнал», — цитирует его РИА Новости.

Рогов добавил, что это также, вероятно, попытка в публичной плоскости «дистанцироваться от действий Зеленского», поскольку он становится для США всё более «неуправляемым и токсичным».

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в США не обладают сведениями, указывающими на планы России использовать ядерное оружие на Украине.