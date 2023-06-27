Рогов назвал заявление США о ситуации на Запорожской АЭС попыткой образумить Зеленского
«США, видимо, пытаются вразумить Зеленского не делать чего-то страшного и посылают ему сигнал», — цитирует его РИА Новости.
Рогов добавил, что это также, вероятно, попытка в публичной плоскости «дистанцироваться от действий Зеленского», поскольку он становится для США всё более «неуправляемым и токсичным».
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в США не обладают сведениями, указывающими на планы России использовать ядерное оружие на Украине.