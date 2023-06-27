CBS: 70-летний американский миллиардер Краун погиб в аварии на гоночной трассе в Колорадо

Миллиардер из США Джеймс Краун погиб в аварии на гоночной трассе.

Об этом информирует CBS News.

«Миллиардер из Чикаго погиб в аварии на гоночной трассе в Колорадо», — сказано в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье, 25 июня.

Краун не справился с управлением на повороте и врезался в ограждение, сообщает телеканал.

В марте посол США в Хартуме Джон Годфри и двое других дипломатов попали в автомобильную аварию.

2 мая по меньшей мере шесть человек погибли, более 30 были госпитализированы после ДТП с участием около 100 автомобилей, произошедшего во время пыльной бури в американском штате Иллинойс.