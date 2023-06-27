Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

CBS: 70-летний американский миллиардер Краун погиб в аварии на гоночной трассе в Колорадо

Короткая ссылка
Миллиардер из США Джеймс Краун погиб в аварии на гоночной трассе.

Об этом информирует CBS News.

«Миллиардер из Чикаго погиб в аварии на гоночной трассе в Колорадо», — сказано в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл в воскресенье, 25 июня.

Краун не справился с управлением на повороте и врезался в ограждение, сообщает телеканал.

В марте посол США в Хартуме Джон Годфри и двое других дипломатов попали в автомобильную аварию.

2 мая по меньшей мере шесть человек погибли, более 30 были госпитализированы после ДТП с участием около 100 автомобилей, произошедшего во время пыльной бури в американском штате Иллинойс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить