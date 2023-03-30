Посол США в Судане Годфри и двое других дипломатов попали в ДТП

Посол США в Хартуме Джон Годфри и двое других дипломатов попали в автомобильную аварию, заявили в американской дипмиссии.

«Мы можем подтвердить, что посол Годфри и двое других сотрудников посольства сегодня попали в ДТП в Хартуме. Они были доставлены в одно из местных медучреждений», — говорится в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что посла уже выписали из больницы. Годфри и его коллеги получили незначительные травмы.

В феврале американский актёр Арнольд Шварценеггер попал в аварию в Лос-Анджелесе.

По данным СМИ, женщина на велосипеде резко повернула перед автомобилем артиста и он не успел нажать на тормоз. Пострадавшую госпитализировали.