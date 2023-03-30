Посол США в Судане Годфри и двое других дипломатов попали в ДТП
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«Мы можем подтвердить, что посол Годфри и двое других сотрудников посольства сегодня попали в ДТП в Хартуме. Они были доставлены в одно из местных медучреждений», — говорится в сообщении.
В дипмиссии уточнили, что посла уже выписали из больницы. Годфри и его коллеги получили незначительные травмы.
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