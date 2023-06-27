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Посол Павловский: Россия ответит на разрыв Канберрой договора об аренде земельного участка

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Россия ответит на расторжение Австралией договора об аренде земельного участка под строительство нового здания российского посольства.

Об этом сообщил «Известиям» глава диппредставительства России в Канберре Алексей Павловский.

На вопрос, остаются ли ещё у российской стороны средства юридически оспорить данное решение Австралии, он ответил, что отклонено пока только требование приостановить действие закона на период предстоящего разбирательства.

«Конечно, ведь принцип взаимности в дипломатических отношениях никто не отменял», — отметил Павловский в ответе на вопрос о том, будут ли ответные действия со стороны России.

По его словам, российское посольство в Австралии обозначило в своём иске в Верховный суд этого государства вопрос о денежной компенсации.

16 июня посла Австралии Грейма Михана вызвали в российский МИД, ему заявлен протест в связи с решением Канберры расторгнуть договор на аренду участка под новый комплекс посольства России.

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