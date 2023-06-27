Посол Павловский: Россия ответит на разрыв Канберрой договора об аренде земельного участка

Россия ответит на расторжение Австралией договора об аренде земельного участка под строительство нового здания российского посольства.

Об этом сообщил «Известиям» глава диппредставительства России в Канберре Алексей Павловский.

На вопрос, остаются ли ещё у российской стороны средства юридически оспорить данное решение Австралии, он ответил, что отклонено пока только требование приостановить действие закона на период предстоящего разбирательства.

«Конечно, ведь принцип взаимности в дипломатических отношениях никто не отменял», — отметил Павловский в ответе на вопрос о том, будут ли ответные действия со стороны России.

По его словам, российское посольство в Австралии обозначило в своём иске в Верховный суд этого государства вопрос о денежной компенсации.

16 июня посла Австралии Грейма Михана вызвали в российский МИД, ему заявлен протест в связи с решением Канберры расторгнуть договор на аренду участка под новый комплекс посольства России.