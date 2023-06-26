Глава дипломатии ЕС Боррель: Евросоюз расширит подготовку ВСУ сверх цели в 30 тысяч человек
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Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
Боррель сообщил, что ЕС обучил уже 24 тыс. украинских военных.
«Конечно, мы расширим подготовку», — цитирует его ТАСС.
При этом он добавил, что сообщество намерено продолжать подготовку ВСУ даже после окончания конфликта.
Ранее Боррель заявил о необходимости удвоить поставки оружия Киеву из-за попытки мятежа в России.