Глава дипломатии ЕС Боррель: Евросоюз расширит подготовку ВСУ сверх цели в 30 тысяч человек

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз расширит подготовку ВСУ сверх ранее заявленной им цели в 30 тыс. человек.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Боррель сообщил, что ЕС обучил уже 24 тыс. украинских военных.

«Конечно, мы расширим подготовку», — цитирует его ТАСС.

При этом он добавил, что сообщество намерено продолжать подготовку ВСУ даже после окончания конфликта.

Ранее Боррель заявил о необходимости удвоить поставки оружия Киеву из-за попытки мятежа в России.