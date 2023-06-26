В НАТО намерены укрепить воздушную оборону на восточном направлении
- AFP
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«Усиление обороны и сил сдерживания будет в приоритетном порядке рассматриваться на саммите в Вильнюсе», — приводит РИА Новости его слова.
Столтенберг добавил, что страны альянса разрабатывают региональные планы, где специальные силы и средства будут предусмотрены для защиты конкретных союзников.
Отмечается, что союзники по НАТО будут регулярно проводить совместные учения.
Также Столтенберг заявил, что страны НАТО утвердят на саммите в Вильнюсе переход в Прибалтике от миссий воздушной полиции к созданию системы противовоздушной обороны (ПВО) на ротационной основе.