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В НАТО намерены укрепить воздушную оборону на восточном направлении

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Страны НАТО на июльском саммите в Вильнюсе намерены принять решение об усилении воздушной обороны на восточном направлении. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
В НАТО намерены укрепить воздушную оборону на восточном направлении
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Усиление обороны и сил сдерживания будет в приоритетном порядке рассматриваться на саммите в Вильнюсе», — приводит РИА Новости его слова.

Столтенберг добавил, что страны альянса разрабатывают региональные планы, где специальные силы и средства будут предусмотрены для защиты конкретных союзников.

Отмечается, что союзники по НАТО будут регулярно проводить совместные учения. 

Также Столтенберг заявил, что страны НАТО утвердят на саммите в Вильнюсе переход в Прибалтике от миссий воздушной полиции к созданию системы противовоздушной обороны (ПВО) на ротационной основе.

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