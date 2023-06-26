Администрация президента ЮАР не подтвердила участие в переговорах по Украине в Дании

Администрация президента ЮАР не подтвердила участие в переговорах по ситуации на Украине в Копенгагене в июле, о которых сообщил телеканал ARD.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя президента Южно-Африканской Республики Винсента Магвеньи.

«Администрации президента ЮАР ничего не известно о данных переговорах», — цитирует российское информационное агентство.

Ранее телеканал ARD сообщил, что 24 июня в Копенгагене по инициативе Киева прошла секретная встреча по Украине, в которой участвовали дипломаты Запада, а также представители Бразилии, Индии, КНР и Южно-Африканской Республики.

Он утверждал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти в июле.