Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Администрация президента ЮАР не подтвердила участие в переговорах по Украине в Дании

Короткая ссылка
Администрация президента ЮАР не подтвердила участие в переговорах по ситуации на Украине в Копенгагене в июле, о которых сообщил телеканал ARD.
Администрация президента ЮАР не подтвердила участие в переговорах по Украине в Дании
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Hicks

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя президента Южно-Африканской Республики Винсента Магвеньи.

«Администрации президента ЮАР ничего не известно о данных переговорах», — цитирует российское информационное агентство.

Ранее телеканал ARD сообщил, что 24 июня в Копенгагене по инициативе Киева прошла секретная встреча по Украине, в которой участвовали дипломаты Запада, а также представители Бразилии, Индии, КНР и Южно-Африканской Республики.

Он утверждал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти в июле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить