Администрация президента ЮАР не подтвердила участие в переговорах по Украине в Дании
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя президента Южно-Африканской Республики Винсента Магвеньи.
«Администрации президента ЮАР ничего не известно о данных переговорах», — цитирует российское информационное агентство.
Ранее телеканал ARD сообщил, что 24 июня в Копенгагене по инициативе Киева прошла секретная встреча по Украине, в которой участвовали дипломаты Запада, а также представители Бразилии, Индии, КНР и Южно-Африканской Республики.
Он утверждал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти в июле.