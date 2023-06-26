Мишустин: против России направлена вся экономическая и информационная машина Запада

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что против России направлена вся военная, экономическая и информационная машина Запада.

Об этом он сказал на совещании с вице-премьерами.

«Сегодня Россия переживает важный период своей истории. Против нас направлена, как отметил президент, практически вся военная, экономическая, информационная машина Запада», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что в настоящий момент, по сути, идёт борьба за право России выбирать собственный путь, исходя из национальных интересов на благо своего народа.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что попытка мятежа в России оправдывает поддержку Западом киевского режима.