Президент России Владимир Путин предупредил попытку США разжечь ядерный конфликт между Москвой и Киевом, допустив принятие доктрины обезоруживающего удара после разговоров Вашингтона о поставках F-16 киевскому режиму.

Как говорится в публикации, Путин допустил принятие необычной концепции, сразу после этого США заговорили об отправке ВСУ истребителей F-16, способных нести ядерные заряды.

«F-16... мало что могут сделать против передовых истребителей... они всё же могут сбрасывать бомбы, особенно ядерные», — указывается в материале.

В материале подчёркивается, что конечной целью США в рамках поставки F-16 может быть разжигание локального ядерного конфликта между Россией и Украиной, поэтому соответствующее предупреждение российского лидера стало сигналом Белому дому об осведомлённости России обо всех планах Запада. В конечном итоге удары могут быть нанесены по тем, кто действительно руководит киевским режимом.

Ранее издание Politico писало, что истребители F-16 на Украину могут поставить в начале 2024 года.