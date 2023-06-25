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InfoBRICS: Россия предупредила попытку США разжечь ядерный конфликт между Москвой и Киевом

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Президент России Владимир Путин предупредил попытку США разжечь ядерный конфликт между Москвой и Киевом, допустив принятие доктрины обезоруживающего удара после разговоров Вашингтона о поставках F-16 киевскому режиму.

Как говорится в публикации, Путин допустил принятие необычной концепции, сразу после этого США заговорили об отправке ВСУ истребителей F-16, способных нести ядерные заряды.

«F-16... мало что могут сделать против передовых истребителей... они всё же могут сбрасывать бомбы, особенно ядерные», — указывается в материале.

В материале подчёркивается, что конечной целью США в рамках поставки F-16 может быть разжигание локального ядерного конфликта между Россией и Украиной, поэтому соответствующее предупреждение российского лидера стало сигналом Белому дому об осведомлённости России обо всех планах Запада. В конечном итоге удары могут быть нанесены по тем, кто действительно руководит киевским режимом.

Ранее издание Politico писало, что истребители F-16 на Украину могут поставить в начале 2024 года.

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