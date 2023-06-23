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Politico: истребители F-16 на Украину могут поставить в начале 2024 года

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Страны Запада могут отправить истребители F-16 на Украину в первые месяцы 2024 года.
Politico: истребители F-16 на Украину могут поставить в начале 2024 года
  • Gettyimages.ru
  • © Stocktrek Images

Издание Politico отметило, что сроки поставок точно неизвестны, но источники издания заявили, что поставки могут начаться в начале 2024 года.

Однако вопрос о том, какие страны предоставят Украине самолеты, остаётся открытым. Предположительно, самолёты отправят Нидерланды и Дания, которые возглавляют многонациональную программу подготовки.

В статье также указано, что страны Запада рассматривают Румынию как возможное место для обучения управлению боевыми самолётами, которое начнётся уже этим летом.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудник Белого дома предсказал крах цивилизации из-за решения США по Украине.

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