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В Британии 10 тысяч граждан поддержали петицию об отмене санкций против России

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В Великобритании требуют провести референдум об отмене антироссийских санкций и прекращении поставок оружия на Украину. Соответствующая петиция уже набрала более 10 тыс. голосов.
В Британии 10 тысяч граждан поддержали петицию об отмене санкций против России
  • Gettyimages.ru

Автор петиции, которая появилась на сайте правительства страны, считает, что действия властей привели к увеличению стоимости жизни, а также цен на энергоносители.

По данным на 20:50 мск 25 июня, обращение набрало 10 595 подписей, и теперь парламент Британии обязан на неё отреагировать, а при 100 тыс. подписей парламентарии должны будут её официально рассмотреть.

Ранее в Великобритании представили закон, позволяющий сохранить антироссийские санкции до тех пор, пока Москва не выплатит Киеву компенсацию.

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