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В канадской Оттаве небо вновь затянуло дымкой от лесных пожаров

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Небо канадского города Оттава в провинции Онтарио вновь заволокло дымкой от лесных пожаров, которые бушуют в соседней провинции Квебек.
В канадской Оттаве небо вновь затянуло дымкой от лесных пожаров
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального метеобюро Канады, уровень загрязнения в городе в настоящий момент оценивается в 8 баллов по 10-балльной шкале.

«Дым от лесных пожаров в Квебеке переместится в район... в воскресенье, что приведёт к ухудшению качества воздуха», — говорится в заявлении метеослужбы.

19 июня министр здравоохранения Канады Жан-Ив Дюкло заявил, что лесными пожарами с начала года в стране было уничтожено 5,7 млн га различных территорий, что в десять раз больше средних показателей за последнее десятилетие.

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