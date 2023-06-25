В канадской Оттаве небо вновь затянуло дымкой от лесных пожаров

Небо канадского города Оттава в провинции Онтарио вновь заволокло дымкой от лесных пожаров, которые бушуют в соседней провинции Квебек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального метеобюро Канады, уровень загрязнения в городе в настоящий момент оценивается в 8 баллов по 10-балльной шкале.

«Дым от лесных пожаров в Квебеке переместится в район... в воскресенье, что приведёт к ухудшению качества воздуха», — говорится в заявлении метеослужбы.

19 июня министр здравоохранения Канады Жан-Ив Дюкло заявил, что лесными пожарами с начала года в стране было уничтожено 5,7 млн га различных территорий, что в десять раз больше средних показателей за последнее десятилетие.