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В Канаде с начала года сгорело 5,7 млн га лесов

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Министр здравоохранения Канады Жан-Ив Дюкло заявил, что лесными пожарами с начала года в стране было уничтожено 5,7 млн га различных территорий, что в десять раз больше средних показателей за последнее десятилетие.
В Канаде с начала года сгорело 5,7 млн га лесов
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«По нашим оценкам, с начала года по всей стране сгорело 5,7 млн га [лесов и других территорий], при этом сейчас ещё только июнь. Это уже в десять раз больше, чем в среднем за последние десять лет», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что из-за данных пожаров свои дома были вынуждены покинуть более 100 тыс. канадцев. 

Глава Минздрава отметил, что дым от пожаров стал главной причиной загрязнения воздуха в стране.

Ранее сообщалось, что число жертв пожара на востоке Казахстана возросло до 15.

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