В Канаде с начала года сгорело 5,7 млн га лесов

Министр здравоохранения Канады Жан-Ив Дюкло заявил, что лесными пожарами с начала года в стране было уничтожено 5,7 млн га различных территорий, что в десять раз больше средних показателей за последнее десятилетие.

«По нашим оценкам, с начала года по всей стране сгорело 5,7 млн га [лесов и других территорий], при этом сейчас ещё только июнь. Это уже в десять раз больше, чем в среднем за последние десять лет», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что из-за данных пожаров свои дома были вынуждены покинуть более 100 тыс. канадцев.

Глава Минздрава отметил, что дым от пожаров стал главной причиной загрязнения воздуха в стране.

Ранее сообщалось, что число жертв пожара на востоке Казахстана возросло до 15.