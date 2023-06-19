В Канаде с начала года сгорело 5,7 млн га лесов
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«По нашим оценкам, с начала года по всей стране сгорело 5,7 млн га [лесов и других территорий], при этом сейчас ещё только июнь. Это уже в десять раз больше, чем в среднем за последние десять лет», — цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что из-за данных пожаров свои дома были вынуждены покинуть более 100 тыс. канадцев.
Глава Минздрава отметил, что дым от пожаров стал главной причиной загрязнения воздуха в стране.
Ранее сообщалось, что число жертв пожара на востоке Казахстана возросло до 15.