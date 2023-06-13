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Число жертв пожара на востоке Казахстана возросло до 15

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Спасатели обнаружили тело работника лесничества, погибшего в результате лесных пожаров в Абайской области на востоке Казахстана.
Число жертв пожара на востоке Казахстана возросло до 15
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

«Полицейские области Абай в ходе поисковых мероприятий в 50 км от места тушения пожара обнаружили тело без вести пропавшего 10 июня жителя села Долонь Бескарагайского района», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что погибшего обнаружили с помощью служебной собаки.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Абайской области сократилась до 43 тыс. га, но есть риск новых возгораний из-за температуры и ветра.

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