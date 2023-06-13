Число жертв пожара на востоке Казахстана возросло до 15
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.
«Полицейские области Абай в ходе поисковых мероприятий в 50 км от места тушения пожара обнаружили тело без вести пропавшего 10 июня жителя села Долонь Бескарагайского района», — приводит сообщение ТАСС.
Уточняется, что погибшего обнаружили с помощью служебной собаки.
Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Абайской области сократилась до 43 тыс. га, но есть риск новых возгораний из-за температуры и ветра.