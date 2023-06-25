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Один человек погиб в результате несчастного случая в парке аттракционов в Стокгольме

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Один человек погиб и ещё несколько пострадали в результате схода с рельсов вагона на американских горках в парке аттракционов Gröna Lund в Стокгольме.
Один человек погиб в результате несчастного случая в парке аттракционов в Стокгольме
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал SVT.

«Вагон на американских горках... сошёл с рельсов и упал с высоты нескольких метров в Gröna Lund в Стокгольме. Один человек погиб, несколько пострадали», — говорится в сообщении.

На месте работает полиция и находится вертолёт скорой помощи.

Ранее в Центральном парке Новосибирска двое детей получили травмы на аттракционе «Галактика» вследствие резкого торможения вагончика.

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