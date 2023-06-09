В Новосибирске проводят проверку по факту травмирования двоих детей на аттракционе

В Центральном парке Новосибирска двое детей получили травмы на аттракционе «Галактика» вследствие резкого торможения вагончика.

Об этом пишет kp.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

ЧП произошло 8 июня. Двое несовершеннолетних получили травмы, ударившись о поручень вагончика при резком торможении аттракциона.

«У детей ушибы мягких тканей и грудины, а также ссадины», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура Центрального района начала проверку по данному факту. Аттракцион на период проведения проверки закрыли.

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