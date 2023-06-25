В метро Токио в давке пострадали три человека из-за мужчины с ножом

В Токио задержали мужчину с ножом, из-за которого в метро началась паника и давка. Пострадали три человека.

По сообщению NHK, мужчина оказался иностранцем.

После задержания виновник происшествия рассказал, что провозил нож, завёрнутый в полотенце, но свёрток раскрылся и колющий инструмент стал виден пассажирам.

Из-за произошедшего на линии Яманотэ поезда шли с задержкой в 20 минут.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и ещё 15 получили ранения в результате перестрелки на уличной вечеринке в американском штате Мичиган.