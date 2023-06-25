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Два человека погибли в перестрелке на уличной вечеринке в США

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Два человека погибли и ещё 15 получили ранения в результате перестрелки на уличной вечеринке в американском штате Мичиган, сообщает местная полиция.

«На момент подготовки пресс-релиза 15 человек пострадали от огнестрельного оружия или были сбиты автомобилями. Две жертвы… скончались», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что на месте происшествия были обнаружены пули, выпущенные по меньшей мере из пяти единиц огнестрельного оружия.

Ранее два человека погибли при стрельбе на музыкальном фестивале в Вашингтоне.

Также сообщалось, что девять человек пострадали в результате стрельбы в Сан-Франциско.

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