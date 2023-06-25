Два человека погибли в перестрелке на уличной вечеринке в США
«На момент подготовки пресс-релиза 15 человек пострадали от огнестрельного оружия или были сбиты автомобилями. Две жертвы… скончались», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что на месте происшествия были обнаружены пули, выпущенные по меньшей мере из пяти единиц огнестрельного оружия.
Ранее два человека погибли при стрельбе на музыкальном фестивале в Вашингтоне.
Также сообщалось, что девять человек пострадали в результате стрельбы в Сан-Франциско.