Два человека погибли в перестрелке на уличной вечеринке в США

Два человека погибли и ещё 15 получили ранения в результате перестрелки на уличной вечеринке в американском штате Мичиган, сообщает местная полиция.

«На момент подготовки пресс-релиза 15 человек пострадали от огнестрельного оружия или были сбиты автомобилями. Две жертвы… скончались», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что на месте происшествия были обнаружены пули, выпущенные по меньшей мере из пяти единиц огнестрельного оружия.

Ранее два человека погибли при стрельбе на музыкальном фестивале в Вашингтоне.

Также сообщалось, что девять человек пострадали в результате стрельбы в Сан-Франциско.