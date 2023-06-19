ABC News: в результате стрельбы в США погиб подросток

Стрельба произошла на вечеринке в офисном здании в американском городе Сент-Луис, один человек погиб, десять пострадали.

Об этом информирует телеканал ABC News.

Как отмечает телеканал, погибшую, 17-летнюю девушку, затоптали, когда она пыталась убежать от стрельбы.

«Восемь из 11 жертв, включая погибшую, были несовершеннолетними. Среди жертв было шесть девушек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция обнаружила на месте происшествия несколько единиц огнестрельного оружия и гильз, в том числе пистолеты с винтовочными патронами.

Ранее два человека погибли при стрельбе на музыкальном фестивале в Вашингтоне.

Также сообщалось, что девять человек пострадали в результате стрельбы в Сан-Франциско.