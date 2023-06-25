Замглавы МИД России встретился с главой МИД Китая в Пекине
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Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Китая.
«25 июня 2023 года член Государственного совета и министр иностранных дел Цинь Ган встретился с заместителем министра иностранных дел России Руденко в Пекине», — говорится в сообщении.
Стороны обменялись мнениями по китайско-российским отношениям и международным и региональным вопросам.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что уровень стратегического партнёрства России и Китая позволяет быть уверенными, что выстраивание отношений КНР с другими странами не будет направлено против Российской Федерации.