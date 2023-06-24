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МИД предостерёг Запад от использования внутриполитической ситуации России в своих целях

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Российский МИД предостерёг Запад от использования внутриполитической ситуации России в своих целях.
МИД предостерёг Запад от использования внутриполитической ситуации России в своих целях
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Предостерегаем западные страны от любых намёков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что такие попытки бесперспективны, они не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил в других странах.

Также в Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что попытка вооружённого мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе, которое полностью поддерживает действия президента России Владимира Путина.

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