МИД предостерёг Запад от использования внутриполитической ситуации России в своих целях
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«Предостерегаем западные страны от любых намёков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что такие попытки бесперспективны, они не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил в других странах.
Также в Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что попытка вооружённого мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе, которое полностью поддерживает действия президента России Владимира Путина.