Российский МИД предостерёг Запад от использования внутриполитической ситуации России в своих целях.

«Предостерегаем западные страны от любых намёков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что такие попытки бесперспективны, они не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил в других странах.

Также в Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что попытка вооружённого мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе, которое полностью поддерживает действия президента России Владимира Путина.