Эрдоган заявил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что никто не должен извлекать выгоду из сложившейся в России ситуации.
- Gettyimages.ru
Об этом рассказали в канцелярии турецкого лидера, текст сообщения приводит РИА Новости.
Ранее Путин обсудил по телефону с Эрдоганом ситуацию в России.
Эрдоган выразил полную поддержку шагам российского руководства по стабилизации ситуации.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»