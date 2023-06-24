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Эрдоган заявил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что никто не должен извлекать выгоду из сложившейся в России ситуации.
Эрдоган заявил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказали в канцелярии турецкого лидера, текст сообщения приводит РИА Новости.

Ранее Путин обсудил по телефону с Эрдоганом ситуацию в России.

Эрдоган выразил полную поддержку шагам российского руководства по стабилизации ситуации.

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