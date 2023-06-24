Эрдоган заявил, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что никто не должен извлекать выгоду из сложившейся в России ситуации.

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