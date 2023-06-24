Путин обсудил по телефону с Эрдоганом ситуацию в России
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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооружённого мятежа», — говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.
Отмечается, что Эрдоган в разговоре с Путиным выразил полную поддержку шагам российского руководства по стабилизации ситуации.
Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана Александром Лукашенко, Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым.