Путин обсудил по телефону с Эрдоганом ситуацию в России

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили в том числе попытку вооружённого мятежа в России.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооружённого мятежа», — говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

Отмечается, что Эрдоган в разговоре с Путиным выразил полную поддержку шагам российского руководства по стабилизации ситуации.

Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана Александром Лукашенко, Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым.