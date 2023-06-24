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В ЕС назвали ситуацию в России внутренним делом, но следят за происходящим

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Представитель Европейского союза назвал ситуацию в России внутренним делом, но отметил, что в сообществе следят за происходящим.
В ЕС назвали ситуацию в России внутренним делом, но следят за происходящим
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

«Это внутреннее дело России. Мы отслеживаем ситуацию», — заявил представитель Евросоюза.

Ранее Белый дом сообщил, что США мониторят ситуацию в России и готовы к консультациям с союзниками.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы России получили необходимый приказ на фоне попытки вооружённого мятежа. Президент добавил, что не допустит повторения 1917 года и гражданской войны.

В НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.

Минобороны России призвало бойцов ЧВК «Вагнер» проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями оборонного ведомства или правоохранительных органов.

В министерстве гарантировали вышедшим на связь бойцам безопасность.

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