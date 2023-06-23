Постпред США попросила союзников в СБ ООН призвать Россию остаться в зерновой сделке

Постпред США при Организации Объединённых Наций Линда Томас-Гринфилд попросила союзников в Совете Безопасности ООН призвать Россию остаться в зерновой сделке.

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, по мере появления на Украине и в России нового урожая зерна «Черноморская инициатива» становится всё более важной.

«Коллеги, мы должны призвать Россию остаться в «Черноморской зерновой инициативе», — сказала Томас-Гринфилд в ходе заседания СБ ООН.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не собирается поддерживать поставки украинского зерна в богатые страны.

В Кремле сообщили, что предпосылок продления зерновой сделки нет.