ЦПВС: обеспечен пропуск гуманитарной колонны ООН в идлибскую зону деэскалации

Российские военные в Сирии обеспечили пропуск гуманитарной колонны ООН в идлибскую зону деэскалации.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«В рамках взаимодействия с представителями ООН в Сирии обеспечен пропуск гуманитарной колонны ООН... через пункт пропуска «Саракиб» в идлибскую зону деэскалации», — цитирует его ТАСС.

Гуринов уточнил, что колонна состоит из десяти грузовых автомобилей с вещевым и продовольственным имуществом.

Ранее Гуринов сообщил, что пилоты ВВС США за сутки два раза активировали системы вооружений при сближении с самолётами России.