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Пилоты ВВС США дважды активировали системы вооружений при сближении с самолётами России

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Пилоты ВВС США за сутки два раза активировали системы вооружений при сближении с самолётами России.
Пилоты ВВС США дважды активировали системы вооружений при сближении с самолётами России
  • © U.S. Army / Spc. Jensen Guillory

Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, за сутки установлены случаи целенаправленных грубых нарушений со стороны возглавляемой США так называемой Международной антитеррористической коалиции меморандума по безопасности полётов в САР.

«За сутки зафиксировано десять случаев нарушений... включая два случая активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружений при сближении с российскими самолётами оперативно-тактической авиации, выполнявшими плановые полёты вдоль границ Сирии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в центральном командовании Пентагона сообщили о переброске на Ближний Восток истребителей пятого поколения F-22 из-за возросшей активности ВВС России в регионе.

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