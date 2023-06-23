Захарова: Россия в Каире выразила протест из-за планов поставить Киеву F-16

Россия на заседании в Каире выразила Западу решительный протест в связи с планами передачи Киеву F-16, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова заявила, что 13—14 июня в Каире состоялось заседание экспертной рабочей группы России, США, Китая, Великобритании и Франции.

«Мы, в частности, воспользовались данной площадкой для выражения западной «тройке» решительного протеста в связи с планами передачи киевскому режиму самолётов F-16, способных выполнять роль носителей ядерного оружия», — цитирует её РИА Новости.

Ранее издание Politico писало, что истребители F-16 на Украину могут поставить в начале 2024 года.