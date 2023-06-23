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Глава МАГАТЭ Гросси назвал встречу с российской делегацией своевременной

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что провёл своевременную встречу с делегацией России в пятницу, 23 июня.
Глава МАГАТЭ Гросси назвал встречу с российской делегацией своевременной
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Kronsteiner

«Своевременная встреча в Калининграде с российскими официальными лицами после оглашения пяти принципов физической и ядерной безопасности в Совете Безопасности ООН, а также моего недавнего визита на Запорожскую АЭС для оценки ущерба на фоне взрыва плотины Каховской ГЭС», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв провёл встречу с Гросси, в ходе которой заявил, что Россия ждёт от МАГАТЭ конкретных шагов по предотвращению ударов украинской армии по Запорожской АЭС.

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