Послы ЕС утвердили проект расширения производства боеприпасов до 1 млн в год

Послы ЕС утвердили проект расширения производства боеприпасов в странах Евросоюза до 1 млн в год.

Об этом заявили в председательстве Швеции.

«Послы ЕС только что утвердили мандат на переговоры с Европарламентом о регламенте акта поддержки производства боеприпасов», — говорится в сообщении в Twitter.

В ведомстве отметили, что это будет способствовать наращиванию производственных мощностей ЕС по производству боеприпасов.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что ЕС не хватает критически важных ресурсов для производства необходимого количества боеприпасов для Вооружённых сил Украины.