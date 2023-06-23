Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Рябков: США могут предпринять шаги по выходу из ДСНВ

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона допускает, что США могут предпринять шаги по выходу из ДСНВ.
Рябков: США могут предпринять шаги по выходу из ДСНВ
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

По его словам, американская сторона и ранее достаточно пренебрежительно обращалась с положениями документа, например в ситуации с выводом из расчёта более чем сотни СНВ.

«Если договор умрёт сам собой, то есть истечёт срок его действия, либо американцы предпримут какие-то шаги по выходу из этого договора, чего я не могу исключать, и начнётся какое-то наращивание в этой сфере, конечно, будет тревожным событием», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что в любом случае интересы российской безопасности не пострадают.

«У нас возможности в этой сфере таковы, что любые негативные сценарии могут быть предвосхищены и снивелированы с учётом тех ресурсов, которыми мы располагаем», — заключил Рябков.

Ранее в МИД России заявили, что решение о приостановке участия в ДСНВ незыблемо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить