Рябков: США могут предпринять шаги по выходу из ДСНВ

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона допускает, что США могут предпринять шаги по выходу из ДСНВ.

По его словам, американская сторона и ранее достаточно пренебрежительно обращалась с положениями документа, например в ситуации с выводом из расчёта более чем сотни СНВ.

«Если договор умрёт сам собой, то есть истечёт срок его действия, либо американцы предпримут какие-то шаги по выходу из этого договора, чего я не могу исключать, и начнётся какое-то наращивание в этой сфере, конечно, будет тревожным событием», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что в любом случае интересы российской безопасности не пострадают.

«У нас возможности в этой сфере таковы, что любые негативные сценарии могут быть предвосхищены и снивелированы с учётом тех ресурсов, которыми мы располагаем», — заключил Рябков.

Ранее в МИД России заявили, что решение о приостановке участия в ДСНВ незыблемо.