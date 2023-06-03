В МИД России заявили, что решение о приостановке участия в ДСНВ незыблемо

Контрмеры Вашингтона не изменят решение Москвы о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), оно незыблемо.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Безотносительно к любым мерам или контрмерам с американской стороны наше решение о приостановке ДСНВ незыблемо», — цитирует его ТАСС.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что Москва не изменит свою позицию в связи с объявлением Госдепартаментом контрмер, касающихся договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.