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В МИД России заявили, что решение о приостановке участия в ДСНВ незыблемо

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Контрмеры Вашингтона не изменят решение Москвы о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), оно незыблемо.
В МИД России заявили, что решение о приостановке участия в ДСНВ незыблемо
  • РИА Новости

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Безотносительно к любым мерам или контрмерам с американской стороны наше решение о приостановке ДСНВ незыблемо», — цитирует его ТАСС.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что Москва не изменит свою позицию в связи с объявлением Госдепартаментом контрмер, касающихся договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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