В МИД России заявили, что решение о приостановке участия в ДСНВ незыблемо
- РИА Новости
Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Безотносительно к любым мерам или контрмерам с американской стороны наше решение о приостановке ДСНВ незыблемо», — цитирует его ТАСС.
Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что Москва не изменит свою позицию в связи с объявлением Госдепартаментом контрмер, касающихся договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.