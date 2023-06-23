Депутат Белик — о новых санкциях ЕС: пополнят копилку бестолковых антироссийских решений ЕС
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Депутат отметил, что с санкциями «наша страна научилась справляться».
«Поэтому очередной санкционный выпад не окажет существенного влияния на Россию и пополнит копилку очередных бестолковых антироссийских решений ЕС», — уверен Белик.
По его мнению, ЕС просто упражняется в разработке очередных ограничений против нашей страны.
Парламентарий также обратил внимание на то, что ввод ограничений против третьих государств — «механизм давления», который ЕС самонадеянно решил использовать.
«По сути, беспардонно вмешиваясь в дела других стран, которые обойдутся без мнения Евросоюза в вопросах своей внешней политики», — заключил собеседник RT.
Ранее стало известно, что Евросоюз официально утвердил 11-й пакет санкций против России.
В том числе в 11-й пакет санкций включён механизм борьбы с обходом антироссийских рестрикций, который позволит ЕС вводить ограничения против третьих государств.