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Депутат Белик — о новых санкциях ЕС: пополнят копилку бестолковых антироссийских решений ЕС

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Евросоюз официально утвердил 11-й пакет санкций против России.
Депутат Белик — о новых санкциях ЕС: пополнят копилку бестолковых антироссийских решений ЕС
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Депутат отметил, что с санкциями «наша страна научилась справляться».

«Поэтому очередной санкционный выпад не окажет существенного влияния на Россию и пополнит копилку очередных бестолковых антироссийских решений ЕС», — уверен Белик.

По его мнению, ЕС просто упражняется в разработке очередных ограничений против нашей страны.

Парламентарий также обратил внимание на то, что ввод ограничений против третьих государств — «механизм давления», который ЕС самонадеянно решил использовать.

«По сути, беспардонно вмешиваясь в дела других стран, которые обойдутся без мнения Евросоюза в вопросах своей внешней политики», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Евросоюз официально утвердил 11-й пакет санкций против России.

В том числе в 11-й пакет санкций включён механизм борьбы с обходом антироссийских рестрикций, который позволит ЕС вводить ограничения против третьих государств.

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