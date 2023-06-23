В МИД Эстонии заявили о вступлении в силу 11-го пакета санкций против России
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление эстонского внешнеполитического ведомства.
«В среду, 21 июня, Европейский союз принял новый пакет санкций... добавив в санкционный список 87 компаний, относящихся к оборонной промышленности», — отметили в министерстве.
Также, по данным эстонского ведомства, под санкции подпали зарубежные компании.
Ранее сообщалось, что постпреды Европейского союза на заседании в Брюсселе согласовали 11-й пакет санкций в отношении России.