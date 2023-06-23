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В МИД Эстонии заявили о вступлении в силу 11-го пакета санкций против России

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В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что 11-й пакет санкций против России вступил в силу.
В МИД Эстонии заявили о вступлении в силу 11-го пакета санкций против России
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  • © Wirestock

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление эстонского внешнеполитического ведомства.

«В среду, 21 июня, Европейский союз принял новый пакет санкций... добавив в санкционный список 87 компаний, относящихся к оборонной промышленности», — отметили в министерстве.

Также, по данным эстонского ведомства, под санкции подпали зарубежные компании.

Ранее сообщалось, что постпреды Европейского союза на заседании в Брюсселе согласовали 11-й пакет санкций в отношении России.

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