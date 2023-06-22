CNN: посольство КНР назвало слова Байдена о Си Цзиньпине провокацией и пригрозило ответом

Китай расценивает слова американского лидера Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине как политическую провокацию.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя дипмиссии Китая в Вашингтоне.

В сообщении сказано, что президент США ранее заявил, что США уважают китайскую систему и не стремятся изменить её, однако «недавние безответственные заявления» о политической системе Китая и высшем руководителе «не могут не вызвать вопросов об искренности американской стороны».

Пекин также призвал Вашингтон отказаться от высказываний Байдена, иначе Соединённые Штаты ждут последствия, ответственность за которые будет лежать на американской стороне.

Ранее Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

В МИД Китая заявили, что высказывания американской стороны о председателе КНР Си Цзиньпине безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются провокацией.