МИД России: размещение войск НАТО на Украине станет исторической ошибкой США
- РИА Новости
Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Если они это сделают, это будет огромной исторической ошибкой... Поэтому мы настоятельно предостерегаем США, которые контролируют НАТО», — цитирует его РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что агрессивный курс, который взяли во внешней политике Соединённые Штаты и Североатлантический альянс, может привести к прямому столкновению ядерных держав.