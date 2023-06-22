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МИД России: размещение войск НАТО на Украине станет исторической ошибкой США

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Размещение войск НАТО на Украине может стать исторической ошибкой Соединённых Штатов.
МИД России: размещение войск НАТО на Украине станет исторической ошибкой США
  • РИА Новости

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Если они это сделают, это будет огромной исторической ошибкой... Поэтому мы настоятельно предостерегаем США, которые контролируют НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что агрессивный курс, который взяли во внешней политике Соединённые Штаты и Североатлантический альянс, может привести к прямому столкновению ядерных держав.

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