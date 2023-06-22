МИД России: размещение войск НАТО на Украине станет исторической ошибкой США

Размещение войск НАТО на Украине может стать исторической ошибкой Соединённых Штатов.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Если они это сделают, это будет огромной исторической ошибкой... Поэтому мы настоятельно предостерегаем США, которые контролируют НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что агрессивный курс, который взяли во внешней политике Соединённые Штаты и Североатлантический альянс, может привести к прямому столкновению ядерных держав.