Путин: принципы концепции о запрете биологического оружия систематически нарушаются

Президент России Владимир Путин заявил, что в последнее время принципы, утверждённые концепцией о запрещении биологического и токсинного оружия, систематически нарушаются.

«В нынешних непростых международных условиях очень важно сохранить и укрепить существующие механизмы многостороннего сотрудничества в сфере противодействия различным угрозам биологического характера. В первую очередь это касается Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, вступившей в силу почти полвека назад. К сожалению, в последнее время принципы, утвержденные этим основополагающим документом, систематически нарушаются», — говорится в приветствии Путина участникам и организаторам Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия рассматривает военно-биологическую активность Запада на постсоветском пространстве как угрозу своей нацбезопасности.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов отмечал, что Министерство энергетики США занималось вербовкой на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения.