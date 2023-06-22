Рябков: Россия рассматривает запрос США на консульский доступ к Гершковичу
- AP
Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Запрос получен, находится на рассмотрении. Решения пока нет», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что Москва контактирует с посольством США на эту тему.
23 мая Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест Эвану Гершковичу по делу о шпионаже против России.
Журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.