Рябков: Россия рассматривает запрос США на консульский доступ к Гершковичу

Запрос американской стороны на консульский доступ к арестованному в России по обвинению в шпионаже корреспонденту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу получен, Россия его рассматривает.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Запрос получен, находится на рассмотрении. Решения пока нет», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что Москва контактирует с посольством США на эту тему.

23 мая Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест Эвану Гершковичу по делу о шпионаже против России.

Журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.