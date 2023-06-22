NBC: слова Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох высокопоставленных чиновников в США

Высокопоставленные американские чиновники были застигнуты врасплох словами президента США Джо Байдена о главе КНР Си Цзиньпине, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные представители органов власти США заявили в среду, что они были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден описал председателя Китая Си Цзиньпина как «диктатора», — говорится в сообщении.

По данным издания, американские чиновники от своего лица пытались разъяснить, что слова Байдена не отражают не говорят о смене официальной позиции администрации США.

Отмечается, что по мнению чиновников, высказывания американского лидера не скажутся на достигнутом в ходе визита в Китай госсекретаря Энтони Блинкена прогрессе.

Ранее Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

До этого американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил на встрече с Си Цзиньпином, что США не ищут конфликта с Китаем.