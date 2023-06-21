В МВД Франции сообщили, что число пострадавших при взрыве в доме в Париже достигло 37
Число пострадавших при взрыве в доме в V округе Парижа увеличилось до 37. Об этом заявил глава французского МВД Жеральд Дарманен.
«33 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё четыре — в критическом, и оно ухудшилось», — приводит ТАСС его слова.
Дарманен подчеркнул, что спасатели по-прежнему ищут двух человек под завалами.
Ранее сообщалось о 29 пострадавших.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»