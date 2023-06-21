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В МВД Франции сообщили, что число пострадавших при взрыве в доме в Париже достигло 37

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Число пострадавших при взрыве в доме в V округе Парижа увеличилось до 37. Об этом заявил глава французского МВД Жеральд Дарманен.

«33 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё четыре — в критическом, и оно ухудшилось», — приводит ТАСС его слова.

Дарманен подчеркнул, что спасатели по-прежнему ищут двух человек под завалами.

Ранее сообщалось о 29 пострадавших.

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