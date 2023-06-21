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Лидер «Талибана» запретил внесудебные наказания в Афганистане

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Верховный лидер радикального движения «Талибан»* Хайбатулла Ахундзада запретил практику внесудебных наказаний в Афганистане.
Лидер «Талибана» запретил внесудебные наказания в Афганистане
  • Gettyimages.ru

«Никто не имеет права бить кого-то без решения суда, даже если это небольшое физическое воздействие. Суд назначает наказание, основанное на шариате», — приводит телеканал TOLO News слова официального представителя движения Забиуллы Муджахида.

Он подчеркнул, что нарушителей будут наказывать.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что на данный момент не готов встречаться с представителями «Талибана» для обсуждения ситуации вокруг Афганистана.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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