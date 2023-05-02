Генсек ООН заявил, что на данный момент не готов встречаться с представителями «Талибана»
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«Когда будет верный момент для того, чтобы сделать это, я, очевидно, не откажусь от этой возможности. Сегодня — неподходящий момент для этого», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее стало известно, что во встрече Гутерреша со спецпосланниками по Афганистану в столице Катара принимали участие представители России, Китая, США, Франции и Великобритании.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.