В ООН сообщили, что во встрече Гутерреша по Афганистану в Дохе участвуют Россия, КНР и США
- AP
Об этом сообщил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, слова которого приводит РИА Новости.
Как отметил представитель Гутерреша, в мероприятии, в частности, принимают участие представители Китая, Франции, Германии, Индии, Японии, России, Турции, Великобритании, США и ЕС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с Гуттерешем ситуацию на Украине, в Афганистане и Сирии.