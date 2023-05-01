В ООН сообщили, что во встрече Гутерреша по Афганистану в Дохе участвуют Россия, КНР и США

Во встрече Генсека ООН Антониу Гутерреша со спецпосланниками по Афганистану в столице Катара принимают участие представители России, Китая, США, Франции и Великобритании.

Об этом сообщил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, слова которого приводит РИА Новости.

Как отметил представитель Гутерреша, в мероприятии, в частности, принимают участие представители Китая, Франции, Германии, Индии, Японии, России, Турции, Великобритании, США и ЕС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил с Гуттерешем ситуацию на Украине, в Афганистане и Сирии.