МИД — об учениях НАТО: создание угрозы суверенитету России не останется без последствий
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Таким образом дипломат прокомментировала информацию о проведении учений Air Defender 2023 странами Североатлантического альянса.
Как подчеркнула Захарова, в течение последних десятилетий учебные цели НАТО всегда были направлены на Россию.
«В этих условиях хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что любые попытки создать угрозу территориальной целостности России и суверенитету России не останутся без последствия для их инициаторов», — подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что на фоне украинского конфликта НАТО под эгидой ФРГ решила пригрозить России военными учениями Air Defender 23.