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МИД — об учениях НАТО: создание угрозы суверенитету России не останется без последствий

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что любые попытки создать угрозу суверенитету и территориальной целостности России не останутся без последствий.
МИД — об учениях НАТО: создание угрозы суверенитету России не останется без последствий
  • Gettyimages.ru
  • © naphtalina

Таким образом дипломат прокомментировала информацию о проведении учений Air Defender 2023 странами Североатлантического альянса.

Как подчеркнула Захарова, в течение последних десятилетий учебные цели НАТО всегда были направлены на Россию.

«В этих условиях хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что любые попытки создать угрозу территориальной целостности России и суверенитету России не останутся без последствия для их инициаторов», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что на фоне украинского конфликта НАТО под эгидой ФРГ решила пригрозить России военными учениями Air Defender 23.

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