Экономист Гинько заявил о преступном удержании активов России в Евросоюзе и США

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT сообщение Bloomberg о том, что власти Евросоюза пришли к выводу, что не смогут законно изъять замороженные активы России.

По его словам, всё это приведёт к тому, что активы будут возвращены России.

«Более того, тем, кто удерживает эти активы в ЕС и США, придётся выплатить тот доход, который приходится на эти активы, которые приносят доход», — уточнил Гинько.

Экономист считает, что сейчас они «пытаются легализовать кражу этих активов».

«Сейчас ситуация находится совершенно во вне правовой плоскости. По их законодательству — это прямое преступление. Заявления они могут делать, а наша задача собирать фактуру о тех людях, которые причастны к этому преступлению и которые, безусловно, понесут наказание», — заключил собеседник RT.

Ранее Bloomberg написал о том, что власти Евросоюза пришли к выводу, что не смогут законно изъять замороженные активы России.