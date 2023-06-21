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Кисида заявил, что Япония будет исходить из нацинтересов в отношениях с Россией

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Япония будет исходить из собственных национальных интересов в отношениях с Россией, заявил японский премьер Фумио Кисида.
Кисида заявил, что Япония будет исходить из нацинтересов в отношениях с Россией
  • AP
  • © Eugene Hoshiko

Он отметил, что нужно придерживаться прежней линии в связи с ситуацией на Украине.

«Но одновременно с этим в экономической деятельности, такой как рыболовство, из-за того, что Япония и Россия — страны-соседи, есть необходимость взаимодействовать. В отношении этих аспектов наша страна будет исходить из того, как и вообще во внешней политике, что будет вкладом в наши национальные интересы», — цитирует политика ТАСС.

На прошлой неделе в Минфине Японии сообщили, что страна в мае текущего года нарастила экспорт в Россию аудио- и видеоаппаратуры почти на 111%.

Также отмечается, что экспорт автомобилей в Россию увеличился на 100,3%.

9 июня посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в МИД России из-за решения Токио о поставках военной техники Украине.

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