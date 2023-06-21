Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Песков назвал противоречивой внешнюю политику США на фоне слов Байдена о Си Цзиньпине

Короткая ссылка
США ведут очень противоречивую и непредсказуемую политику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание американского лидера Джо Байдена о его китайском коллеге Си Цзиньпине.
Песков назвал противоречивой внешнюю политику США на фоне слов Байдена о Си Цзиньпине
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

«Мы с вами видели буквально днями ранее информацию о контактах госсекретаря США в Пекине, о таких разных примирительных заявлениях. И здесь такая непонятная компенсация вот этих действий со стороны главы государства. Впрочем, это их дело», — сказал он.

Песков подчеркнул, что у России есть «свои плохие отношения» с США и очень хорошие с Китаем.

По словам пресс-секретаря президента России, заявление Байдена — это противоречивое проявление американской внешней политики, где при этом говорят о большом элемента непредсказуемости. При этом, отметил Песков, это продолжение «менторских проявлений» внешней политики США.

Ранее президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

До этого американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил на встрече с Си Цзиньпином, что США не ищут конфликта с Китаем.

В МИД Китая выразили протест Байдену из-за слов о председателе КНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить