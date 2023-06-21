Песков назвал противоречивой внешнюю политику США на фоне слов Байдена о Си Цзиньпине

США ведут очень противоречивую и непредсказуемую политику, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание американского лидера Джо Байдена о его китайском коллеге Си Цзиньпине.

«Мы с вами видели буквально днями ранее информацию о контактах госсекретаря США в Пекине, о таких разных примирительных заявлениях. И здесь такая непонятная компенсация вот этих действий со стороны главы государства. Впрочем, это их дело», — сказал он.

Песков подчеркнул, что у России есть «свои плохие отношения» с США и очень хорошие с Китаем.

По словам пресс-секретаря президента России, заявление Байдена — это противоречивое проявление американской внешней политики, где при этом говорят о большом элемента непредсказуемости. При этом, отметил Песков, это продолжение «менторских проявлений» внешней политики США.

Ранее президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

До этого американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил на встрече с Си Цзиньпином, что США не ищут конфликта с Китаем.

В МИД Китая выразили протест Байдену из-за слов о председателе КНР.