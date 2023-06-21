Еврокомиссар предположил, что Украина может заменить Россию для ЕС в поставках сырья
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«Если вы посмотрите на критически важное сырьё, то у Украины есть 21 из 30 необходимых для ЕС материалов. Она может полностью заменить российские поставки критически важного сырья в Европу», — цитирует его Politico.
Шефчович также предположил, что Украина смогла бы стать крупным центром хранения энергоносителей.
Ранее польские фермеры, протестующие в связи с притоком в страну дешёвого украинского продовольствия, заблокировали пограничный пункт пропуска Дорогуск — Ягодин.
Европейская комиссия продлила запрет импорта зерна с Украины в пять граничащих с ней стран до 15 сентября.