Еврокомиссар предположил, что Украина может заменить Россию для ЕС в поставках сырья

Украина может полностью заменить поставки критически важного сырья из России для ЕС, заявил зампред Еврокомиссии, еврокомиссар по межинституциональным вопросам и прогнозированию Марош Шефчович.

«Если вы посмотрите на критически важное сырьё, то у Украины есть 21 из 30 необходимых для ЕС материалов. Она может полностью заменить российские поставки критически важного сырья в Европу», — цитирует его Politico.

Шефчович также предположил, что Украина смогла бы стать крупным центром хранения энергоносителей.

Ранее польские фермеры, протестующие в связи с притоком в страну дешёвого украинского продовольствия, заблокировали пограничный пункт пропуска Дорогуск — Ягодин.

Европейская комиссия продлила запрет импорта зерна с Украины в пять граничащих с ней стран до 15 сентября.