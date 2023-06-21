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РИА Новости: Россия поднялась на четвёртое место среди крупнейших торговых партнёров Индии

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Россия вышла на четвёртое место среди крупнейших торговых партнёров Индии.
РИА Новости: Россия поднялась на четвёртое место среди крупнейших торговых партнёров Индии
  • Legion-Media

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Министерства торговли и промышленности Индии.

Отмечается, что за первые четыре месяца 2023 года Дели нарастил закупки российских товаров в 4,2 раза — до $20,5 млрд, а индийский экспорт в Россию вырос в 1,6 раза, до $1,3 млрд.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлит до 2030 года меры поддержки экспорта.

Посол Индии в России Паван Капур в рамках ПМЭФ заявлял, что Индия заинтересована в увеличении поставок своей продукции на российский рынок.

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