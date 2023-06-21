РИА Новости: Россия поднялась на четвёртое место среди крупнейших торговых партнёров Индии

Россия вышла на четвёртое место среди крупнейших торговых партнёров Индии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Министерства торговли и промышленности Индии.

Отмечается, что за первые четыре месяца 2023 года Дели нарастил закупки российских товаров в 4,2 раза — до $20,5 млрд, а индийский экспорт в Россию вырос в 1,6 раза, до $1,3 млрд.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлит до 2030 года меры поддержки экспорта.

Посол Индии в России Паван Капур в рамках ПМЭФ заявлял, что Индия заинтересована в увеличении поставок своей продукции на российский рынок.