Байден продлил на год режимы ЧС для КНДР и Западных Балкан
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.
Отмечается, что претензии Соединённых Штатов к Северной Корее связаны с её ракетно-ядерной программой, агрессивными действиями в отношении Южной Кореи, хакерской активностью и нарушениями прав человека.
Кроме того, санкции в отношении граждан Западных Балкан применяются из-за «пробуксовки региональных мирных договорённостей» и коррупции.
По словам Байдена, данная ситуация представляет «исключительную угрозу» нацбезопасности и внешней политике Соединённых Штатов.
В начале марта Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за событий на Украине.