Байден продлил на год режимы ЧС для КНДР и Западных Балкан

Американский лидер Джо Байден продлил на год режимы ЧС, объявленные в связи с событиями в КНДР и на западе Балканского полуострова как правовое основание для применения санкций к региональным игрокам.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

Отмечается, что претензии Соединённых Штатов к Северной Корее связаны с её ракетно-ядерной программой, агрессивными действиями в отношении Южной Кореи, хакерской активностью и нарушениями прав человека.

Кроме того, санкции в отношении граждан Западных Балкан применяются из-за «пробуксовки региональных мирных договорённостей» и коррупции.

По словам Байдена, данная ситуация представляет «исключительную угрозу» нацбезопасности и внешней политике Соединённых Штатов.

В начале марта Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за событий на Украине.